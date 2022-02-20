利物浦「MSD」火力勁爆　戴亞斯開齌

利物浦喺周六(19日)深夜英超，主場以3比1擊敗諾域治，利迷最期待畫面終於出現，冬季加盟嘅前鋒路爾斯戴亞斯取得首個入球，加上沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿各建一功，呢條新組成嘅「MSD」鋒線全面上力，挑戰曼城榜首之位。

利物浦主帥高普今場首次以「MSD」沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿、路爾斯戴亞斯一齊擔任正選攻堅，但上半場搵唔到着數，更於下半場3分鐘被諾域治中場拉斯卡射破大門。

不過，紅軍始終技勝一籌，由沙迪奧文尼倒掛射入扳平，非常精彩，跟住穆罕默德沙拿把握對手門將安格斯根恩出迎唔湯唔水，禁區邊射入空門，助利物浦反超前2比1。

比賽末段，佐敦軒達臣直傳，路爾斯戴亞斯單刀射成3比1，呢位25歲哥倫比亞國腳第4次為利物浦上陣終於開齋。

除咗「MSD」之外，另外2位前鋒羅拔圖法明奴、迪亞高祖達今季表現都非常出色，高普有「幸福的煩惱」，預料5位前鋒將繼續輪流踢正選。

聯賽第2位嘅利物浦落後榜首曼城6分，但踢少對方1場，有望拉近成3分距離，雙方將於4月初交鋒，或會成為今季英超冠軍誰屬最關鍵之戰。