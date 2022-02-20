華倫鬥巴塞　教你最精明投注策略

周日(20日)晚西甲焦點之戰，華倫西亞主場鬥巴塞隆拿，巴塞由沙維接手執教之後，表現唔算突出，失球數字偏多，加上有多位後衞因為傷停問題，無緣今場比賽，令防線雪上加霜，華倫西亞有機會乘虛而入。雙方近4次碰頭，華倫西亞都先入波，可博華倫西亞[第一隊入球]。(Now 632周日晚11時15分直播)

巴塞隆拿早前簽入多位進攻球員，希望加強攻力提升成績，但卻忽略防線人腳緊張，3位中堅基文迪朗格勒、烏姆迪迪、朗奴阿拿奧祖及右後衞沙治羅拔圖有傷在身，另1位中堅碧基及右閘丹尼爾需要停賽，意味巴塞今仗缺少6位防線球員，沙維或要焗用防守中場布斯基斯客串中堅，實在信唔過，隨時被華倫西亞一攻即破。巴塞隆拿近2場聯賽合共失咗4球，上場歐霸盃主場對拿玻里，都先失波，最後逼和1比1，可見防線非常不穩，今場作客更加危幾乎。

至於華倫西亞雖然今季聯賽成績欠佳，但遇上強隊並不畏縮，包括主場打和馬德里體育會及西維爾，至於主場1比2不敵皇馬一役，華倫西亞都先開紀錄，可惜最後4分鐘連失2球敗陣，雖敗不辱。前鋒干卡路古亞迪斯今季聯賽已有9球進帳，卡路士蘇拿亦入咗7球，2人勢必對巴塞後防構成重大威脅。睇番華倫西亞近4次對巴塞隆拿，攻入對手7球，並且都先開紀錄，今仗有力再次先聲奪人。

直播表

周日1:05pm 澳職 珀斯光輝 Vs 布里斯班獅吼

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周日3:35pm 澳職 西部聯 Vs 西悉尼流浪者

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周日7:30pm 意甲 費倫天拿 Vs 阿特蘭大

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周日8:00pm 法甲 尼斯 Vs 昂熱

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周日9:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 西維爾

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周日10:00pm 英超 列斯聯 Vs 曼聯

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周日10:00pm 意甲 威尼斯 Vs 熱拿亞

Now 638

周日10:00pm 法甲 雷恩 Vs 特魯瓦

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周日10:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 格雷特霍夫

香港國際財經台、有線661、601台

周日11:15pm 西甲 華倫西亞 Vs 巴塞隆拿

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周一0:05am 法甲 波爾多 Vs 摩納哥

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周一0:30am 英超 狼隊 Vs 李斯特城

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周一1:00am 意甲 國際米蘭 Vs 薩斯索羅

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周一1:30am 西甲 貝迪斯 Vs 馬略卡

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周一3:45am 意甲 烏甸尼斯 Vs 拉素

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周一3:45am 法甲 馬賽 Vs 克萊蒙特

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周一4:00am 西甲 畢爾包 Vs 皇家蘇斯達

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