唐斯決賽總分破紀錄　爆冷贏三分球大賽

NBA「全明星周末」昨日在克蘭夫蘭，輪流上演技巧挑戰賽、三分球大賽及入樽賽。當中最大亮點是木狼中鋒唐斯，在三分球大賽決賽破紀錄取得29分，爆冷贏得冠軍。

今屆三分球大賽共有8名球員參賽，包括迪雷楊格、拿芬、CJ麥哥林等球星，首回合唯一長人代表、木狼中鋒唐斯取得22分，與快艇射手肯納德、鷹隊控衞迪雷楊格，攜手晉級決賽。

決賽率先登場的唐斯手感燙熱，一舉拿下29分，創下自三分球大賽改制為滿分40分後，決賽的最高得分紀錄。由於之後出場的肯納德、迪雷楊格同得26分，最終唐斯繼2016年在技巧挑戰賽後，再次在「全明星周末」爆冷奪冠。值得一提6呎11吋的唐斯，亦成為「德國槍」魯域斯基後，史上身高第2高的三分球大賽冠軍。賽後唐斯接受訪問時表示：「我只想向外界證明，我是歷史上射三分最好的長人，我做到了。」

至於技巧挑戰賽，由中鋒艾倫率領的騎士隊表現出色，當中在第四項半場投籃中，僅花了5.5秒便順利完成，力壓「新秀隊」及「字母哥隊」贏得冠軍。而入樽賽中紐約人大前鋒奧比托賓（Obi Toppin）表現穩定，先在頭兩輪分別取得44分、46分，再在決賽兩輪獲得45分、47分，擊敗勇士射手安達臣（Juan Toscano-Anderson）捧盃。