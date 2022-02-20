挪威16金再做霸主　港隊不會出席閉幕禮

北京冬奧今晚（20日）閉幕，最後一個賽日產生5金，挪威在於高山滑雪及越野滑雪再奪1金1銅，今屆賽事以16金8銀13銅37面獎牌成為大贏家，德國則以12金10銀5銅排第2。上屆平昌冬奧僅獲一面金牌的中國，今屆有9金進帳，以9金4銀2銅排獎牌榜第3。

今屆冬奧2月4日揭幕，共有29個代表團贏得獎牌，上屆霸主挪威今屆延續強勢，其中Johannes Thingnes Boe在冬季兩項展現絕對實力，一人豪取4金1銅，為今屆最多金牌得主。雖然挪威今屆獎牌總數37面比上屆少2面，但金牌總數比上屆多2面，共得16金8銀13銅，比第2的德國多10面獎牌。德國在最後一個賽日再奪1金2銀，今屆共得12金10銀5銅，獎牌榜排第2。

東道主中國創下歷史最佳成績，得9金4銀2銅，其中18歲滑雪女將谷愛凌包辦2金1銀，為最多獎牌的中國代表。美國總獎牌數為第3的25面，不過金牌共得8面，獎牌榜排第4。

香港今屆有3名運動員金和曉（高山滑雪）、翁厚全（高山滑雪）和朱定文（短道速滑）參賽，為歷屆最多。港協暨奧委會透露，由於3名運動員已離開奧運村，為未來的比賽繼續訓練及準備，故不會出席今晚的閉幕典禮。