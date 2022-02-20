【有片】蘇亞雷斯入45碼世界波 曼聯顫抖吧

周六(19日)深夜，西甲馬德里體育會作客以3比0大勝奧沙辛拿，馬體會前鋒蘇亞雷斯離門約45碼射入世界波，技驚四座，為嚟緊周四(24日)凌晨歐聯16強首回合主場對曼聯壯行色。

「新C朗」祖奧菲歷斯今場第100次為馬體會上陣，表現果然醒神，呢位22歲葡萄牙國腳喺開波3分鐘就入波，為球隊打開紀錄。

全場最精彩一幕發生喺59分鐘，祖奧菲歷斯都有參與，佢喺後場大腳長傳，蘇亞雷斯單刀見到奧沙辛拿門將靴利拉企得太出回身唔切，離門約45碼笠射入網，取得今季西甲第9個聯賽入球。

臨完場前，安祖哥利亞建功，協助馬體會大勝3比0，呢支上季西甲盟主近8場比賽首次不失球，重現顛峰時期穩健防線，出戰曼聯前，打下一支強心針。

另外，榜首皇家馬德里主場同樣以3比0大勝艾拉維斯，賓施馬創造3個入球，包括貢獻2次助攻，傳畀馬高阿辛斯奧、雲尼斯奧斯祖利亞射入，自己喺補時主射12碼入網。34歲嘅賓施馬今季西甲已入18球及9次助攻，果然寶刀未老。