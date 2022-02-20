外流港將　未計劃回內地　羅素：仲想為港隊出戰

中甲不少球隊已經陸續開展季前操練，備戰新一季征途，惟有港將羅素效力的江西北大門，仍未有復操消息，羅素近日接受本報訪問時，就透露自己仍身在英國，現時未有打算返回內地，但就直言仍非常渴望為港隊上陣。

羅素2020年加盟中甲球隊江西北大門，好快就坐穩球隊正選位置，上季這位34歲守將上陣28次攻入2球，帶領球隊成功護級。羅素透露自己現時已回到英國，與家人團聚，惟問到對新一季嘅展望，他則表示仍未有確實計劃：「我唔係100%肯定來季會唔會返去內地。」

雖然身在英國，但曾多次代表港隊出戰的羅素，就仍對重披港隊戰衣保持憧憬：「我仲保留住我嘅香港特區護照，因為如果我仲有機會入選港隊，我仲好好想為香港出戰，又或者日後返到香港聯賽或內地踢波。」

江西北大門早前一度傳出有散班危機，近日球會高層肖峰接受內地媒體訪問時作出回應，透露班主未有計劃解散球隊，但坦言近季聯賽一直實行的賽會制、球隊名字中性化，以及球隊戰績不佳等因素，都令班主在球會經營上倍感壓力，據報現時球員仍未收到季前開操的消息。