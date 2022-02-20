C朗破入球荒迎「玫瑰打吡」 曼聯搶韁吼半W

周日(20日)晚英超頭場爆發「玫瑰打吡」，列斯聯主場迎戰「紅魔鬼」曼聯。曼聯上仗贏波止跌，王牌C朗亦打破入球荒，信心及士氣返晒嚟，加上球員慢慢適應主帥蘭歷克嘅逼搶打法，初段特別搶韁經常先入波，造訪態沉嘅列斯聯，為保前4必定先發制人，一於追曼聯半場勝。（Now 621及611周日晚10時直播）

曼聯上仗以2比0擊敗白禮頓，終止各項賽事連續3仗不勝頹勢，先拔頭籌嘅C朗亦打破6場入球荒，重拾信心，今仗必定再爭士哥。

「紅魔」看守領隊蘭歷克上任後改踢逼搶戰術，雖然戰績唔算突飛猛進，亦被人批評唔適合現有呢班球員，經常出現虎頭蛇尾，但正正反映當曼聯球員有氣有力下，初段演出特別Sharp醒，蘭帥接手後執教14仗賽事，有12仗先開紀錄，當中6場更喺上半場已經取得領先優勢，單計近4仗亦有3次半場領先。依家英超前4之爭相當激烈，「紅魔」為保住下屆歐聯席位，餘下賽事不容有失，今仗一開波勢必嚟料。

列斯聯傷兵多兼態沉

列斯聯近3仗只得1和2負未贏過，仲喺下游掙扎，未脫離降班危機，而且加雲菲臘斯及班福特等多位主力仍受傷患困擾，史超活達拉斯上仗亦傷出，攻擊重心拉芬夏比洛尼亦無端端半場被換走，似乎同主帥比爾沙面左左，無論狀態及士氣都陷入谷底。

比爾沙向來崇尚進攻足球，面對強隊照樣鬥攻，不過咁樣往往有前冇後，首循環作客以1比5慘敗畀曼聯，就係最佳例子。何況列斯聯防線極之鬆散，今季聯賽已經失咗46粒，失球數字屬英超第二多，面對初段如狼似虎嘅曼聯，半場都難捱，一於撐曼聯半場客勝。