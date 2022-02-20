平治車王咸美頓強勢回歸：我比去年更強大

上季在煞科戰飲恨錯失了爭取紀錄性8屆F1總冠軍的平治車王咸美頓，經過兩個多月的沉澱兼「叉足電」之後，強勢回歸，並與比他年輕13年的新拍檔羅素在新一季拍住上，咸美頓在社交平台帖上與平治新戰車的相片:「新戰車、新隊友、新一年、新目標。」向全世界表示已經為新一季作好準備！

平治日前公布新戰車F1-W13，並揚言要助咸美頓爭取破紀錄的第8屆總冠軍榮譽，上季在阿布扎比煞科戰戲劇性失落冠軍的咸美頓，自當日比賽之後兩個月來首次接受傳媒訪問:「我會專注做得更好，回來會比以前更強大。」

不過，已榮升為爵士的咸美頓今季在平治會有點變動，過去五年合作的隊友保達斯已經離隊，換上了年青的前威廉士車隊羅素，這是「咸Sir」另一個新挑戰，畢竟37歲的咸美頓擁有103站冠軍兼7屆總冠軍的銜頭，而24歲的羅素出戰60場僅一次站上頒獎台，咸美頓坦言：「我知道他的位置，他要面對世界冠軍，要承受着壓力及期望，但希望他可以在成長中學到更多，他將會是我最強的競爭者。」

至於能夠與車王合作，羅素相信他倆可以組成強隊為平治而戰，「我與咸美頓都很尊重大家，其實五年前的一個機械會議上我們已認識，當中所學所聽，至今都保持着一定關係，他對我的發展幫助了很多。」對於平治的新戰車，羅素坦言:「我看到它真是令我『起雞皮」，相當震撼。』這對平治雙雄將於周三(23日)駕着新戰車在巴塞隆拿測試，能否擦出火花令人期待。

新一季F1將於3月20日在巴林開鑼，今季共設23站，煞科戰於11月20日在阿布扎比上演。