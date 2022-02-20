對曼城梅開二度　干地表明以卡尼做進攻重心

周六（19日）深夜英超重頭戲，熱刺作客以3比2險勝榜首曼城，賽後領隊干地不忘大讚射手哈利卡尼嘅表現，表明之後會以佢為球隊進攻重心，唔通下季呢位英格蘭球星會繼續留隊？

哈利卡尼今場個人梅開二度，當中包括下半場補時階段的頭槌絕殺，係熱刺全取三分嘅最大功臣，賽後領隊干地亦大讚呢位射手係今場波嘅焦點，並表明會以佢做進攻重心：「我可以對卡尼嘅表現講啲咩？真係太出色，球隊之後會以佢成為進攻重心，畀佢有更多機會擔任正前鋒，因為過去佢鍾意走出禁區幫波。」干地續指除咗哈利卡尼外，對其餘球員嘅發揮同樣感到滿意，不過球隊仍然有好多嘢需要改進，希望見到所有球員喺踢完今季之後，都能夠有所進步。

28歲嘅哈利卡尼季前有傳會過檔曼城，並因此罷操及缺席熱刺首輪英超賽事，雖然最終轉會未能成事，但呢位射手嘅表現明顯受到影響，今季英超上陣22場，暫時只係錄得7入球、2助攻。不過經過今場梅開二度之後，相信一班熱刺球迷都唔使再擔心佢嘅狀態。