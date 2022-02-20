進化中的「通天老倌」 張俊軒：學懂靠自己！

「原本準備踢乙、丙組，但其實落咗去好難有機會再上番嚟，始終都想喺最高級別聯賽繼續踢波。」擅踢左、右兩閘的張俊軒（Marco），季初一度淪為失業球員，幸好最終能加盟港超新軍香港U23。然而因後防板櫈深度嚴重不足，今季這位「通天老倌」由閘位改踢中堅，Marco亦希望能盡快適應這個新位置。■圖、文：李浚湣

上季各項賽事為愉園上陣19場的後衞張俊軒，雖然已是第三季征戰港超聯，但他坦言仍然處於適應期，主要是向來擅踢兩閘的他，今季被香港U23主教練張健峰安排改任中堅。「頭幾場有啲緊張，始終喺超聯唔多機會踢呢個位置；加上個位係最後，同閘完全唔同，一失咗個波就會畀對手直接單刀，唔可以有啲大犯錯。」

Marco表示球隊踢法需要中堅引球推進，可能「張Sir」認為他具備這項能力，所以才安排新位置給他發揮，惟目前仍未完全習慣，對自身表現亦不算滿意，希望之後可以慢慢建立信心，在新的位置下踢得更放。

除此之外，香港U23今季由「全華班」組成，大部分球員均年僅23歲或以下，相對過往在愉園一直有盧斯安奴、米基爾等外援，以及其他有經驗的「老大哥」壓場，Marco直言有很大分別：「今年首次冇外援帶住，只係得羅曉聰同黃威多啲經驗，個感覺好唔同、好唔慣，都會有個責任感喺到。同埋好多時候變相要靠自己，面對外援前鋒要諗辦法應付。」

香港U23今季失球數字偏高，擔任後衞的Marco難免有一定責任，但他表示自己「睇得好開」，不會太過受成績影響，正如「張Sir」所言，不要太計較比數，盡力踢好及做足賽前部署便可。

【張俊軒Profile】

出生日期：1999年1月7日 （23歲）

身高：1米78 司職：中堅、左閘、右閘

球衣號碼：2 曾效力球會：愉園

現效力球會：香港U23

今季上陣次數／入球：7次／1球

對港會「開齋」生涯最難忘

張俊軒在季初「菁英盃」對陣港會時，88分鐘門前補中，職業生涯「開齋」兼替球隊扳平，及後補時階段隊友羅曉聰更射入12碼，帶領香港U23以2比1反勝，取得今季首勝。Marco直言這場是超聯生涯暫時最難忘一仗：「對球隊同自己意義仲大，因為幫球隊追平再贏波，加上係我踢咗3年嘅『開齋波』。」他續指這個入球給予自己很大信心及動力。

通天老倌成優勢

「如果一個球員踢到幾個位置，咁教練都會鍾意，某程度上係優勢，可以多啲機會。」年少時踢左翼開始，近季擔任過防守中場、後防等各個位置，張俊軒坦言上季雖然踢防中較多，但很多時只需「遮線」及搶截，之後再傳球給查理史葛及米基爾便可，但今季防中在香港U23需要肩負更多工作，因此自己偏向擔任後衞。

盼一班「99仔」能再次重聚

舊球會愉園季前宣布退出港超聯，自13歲開始加入車路士足球學校（香港）的張俊軒，坦言相當可惜：「其實愉園外援質素好高，有佢哋帶住嚟踢，我哋班後生過多幾年進步會好大。」此外Marco亦與陣中部分「99仔」，包括朱偉鈞、林衍廷等再次分道揚鑣，他笑言香港足球「今日唔知聽日事」，希望將來大家仍有機會重聚。