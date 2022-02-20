兩後備建奇功！曼聯4比2勝列斯聯

周日英超「玫瑰打吡」列斯聯火併曼聯。今仗戰況異常激烈，曼聯半場領先兩球優勢下，被列斯聯一度追和，全靠費特及艾蘭加兩位後備入替建奇功，最終曼聯以4比2險勝全取3分，繼續企穩聯賽第4位。

列斯聯繼續全攻踢法，丹尼爾占士任單箭頭倒戈相向，曼聯則派出連格任正選，拍住C朗、保羅普巴、查頓辛祖攻堅，係全新組合，後防方面雲比沙卡任正選，中堅華拉尼繼續倦勤，繼續由哈利馬古尼鎮守中路。

列斯聯早段攻勢凌厲，科梳近門勁射可惜欠角度，被迪基亞沒收，今場「玫瑰打吡」相當激烈，羅賓高治爆頭，其後曼聯都有到肉埋門，普巴左路送到門前，但C朗射得太正被擋出。

盛傳被要求交出隊長臂章嘅哈利馬古尼，34分鐘接應角球頭槌破網，今季聯賽終於開齋，佢入波後跪草動作學足C朗，可謂爭番啖氣。完半場前再由般奴費南迪斯整多粒，曼聯領先2比0返入更衣室。

下半場風雲色變，列斯聯僅花1分鐘連入兩球，先有洛迪高左路邊線高波笠死迪基亞，之後再由拉芬夏比洛尼接應「丹占」妙傳門前撞入，轉眼間扳平2比2。

幸好曼聯換入費特同艾蘭加之後及時翻生，70分鐘費特建功成3比2再度領先，完場前再由艾蘭加埋齋，結果曼聯贏4比2。