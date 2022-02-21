奧巴美揚轟3球！橫掃4大聯賽率巴塞大勝

奧巴美揚西甲翻生！巴塞隆拿周日(20日)喺西甲作客4比1大破華倫西亞，上月加盟後第1次聯賽擔任正選嘅奧巴美揚，立即以一記「帽子戲法」作為禮物，呢位加蓬射手亦成為21世紀，第1個喺法甲、德甲、英超同西甲4大聯賽都「戴帽」球員。

巴塞隆拿上周中歐聯瘋狂失機下逼和拿玻里，今場把握力就有明顯改善，全場7次射門有6次中龍，最終拎到4個入波。23分鐘奧巴美揚突破越位狂抽近柱先開紀錄，9分鐘後法蘭基迪莊門前射成2比0，38分鐘奧巴美揚再接應加維妙傳撞入，巴塞半場領先3球。

換邊後華倫西亞積極反撲，52分鐘由卡路士蘇拿破蛋，不過63分鐘巴塞再入一球，柏迪遠射直飛死角入網，不過個波曾省中奧巴美揚背脊輕微改變方向，西甲最終宣布將入波判畀奧巴美揚，令呢位前鋒首場西甲正選即連中三元，巴塞贏波後壓倒馬德里體育會升上第4位。

奧巴美揚成為21世紀首個喺法甲、德甲、英超同西甲都「戴帽」嘅球員，而華倫西亞更係佢嘅「福地」，奧巴美揚之前代表阿仙奴喺歐霸盃作客華倫西亞，同樣拎到3個入波，奧巴美揚賽後表示：「華倫西亞好似我第2個家！上次歐霸盃我入3球，呢場大勝會令球隊增強信心。」

巴塞教練沙維賽後亦大讚：「奧巴美揚整個足球生涯都係入球，所以佢喺呢度入波都係預期之中，佢好擅長尋找空位，非常成熟而且又好聰明，我對奧巴美揚嘅表現好開心，呢啲入球對佢嘅信心會有好大幫助。」