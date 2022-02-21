吳安儀贏男子職業賽首勝　譜寫桌球歷史

香港「四眼Cue后」吳安儀在職業賽再踏里程碑，周日重返男子職業巡迴賽贏得生涯首仗，於威爾斯公開賽外圍賽以4比2擊敗中國的吳宜澤，成功躋身決賽周，並創下歷史，成為首位在男子職業賽獲勝的女球手。

三屆女子世界冠軍的吳安儀，早前雖然在女子世錦賽8強止步，然而重回男子賽場表現備受注目，在這仗超水準發揮更分別打出一cue84及82度，助她獲得這項世界排名賽的決賽周席位，並於64強面對「機長」卡達。

31歲的安儀今季與12屆女子世界冠軍伊雲絲，首獲男子職業賽的外咭參賽，她在職業賽的表現成為球壇焦點，開季首戰在德國大師賽已經與Craig Steadman打得緊湊，一度領先，可惜最終輸4比5，而其後在蘇格蘭公開賽與「魔術師」梅菲雖然以3比4落敗，但贏盡掌聲；今天所擊敗的中國吳宜澤也是頭100的球手，世界排名83。

香港Cue后今仗寫下桌球歷史，成為首位在男子職業賽獲勝的女將，而自從1990年起伊雲絲曾試過在非職業賽擊敗男將，包括在2013年無錫精英賽贏泰國塔猜亞及2017年世錦賽外圍賽首圈贏候爾。

作為大師兄的傅家俊即在個人社交平台恭喜這位師妹：「漂亮的勝仗，妹妹！這場首勝極具意義。」吳安儀在港期間，不時都會與傅家俊練習，並向這位師兄的取經。

至於安儀在比賽後亦在個人社交平台與球迷分享喜悅，「終於迎嚟我職業巡迴賽首次勝利，憑住幾次領先住衝唔到線嘅經驗中成長~~」她亦上載了一張與卡達的合照，對決賽周充滿期待，「威爾斯公開賽打到入正賽會對Ali Carter，我會繼續努力，喺之後嘅比賽繼續吸收。」過千粉絲畀Like，向她隔空加油！威爾斯公開賽將於2月28日至3月6日在紐波特上演。