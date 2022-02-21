國米2連敗爆8倍冷W　名宿講出衰落真相

周一(21日)凌晨意甲爆出冷門，爭標勁旅國際米蘭主場以0比2不敵薩斯索羅，開出8倍冷W。包括歐聯在內，國米近3場比賽僅1和2負，狀態急速下滑，名宿貝高美表示，國米近40日踢咗10場比賽，球員體力出現問題，導致成績轉差。

國際米蘭上周中歐聯16強主場吞利物浦2蛋，今仗意甲遇上薩斯索羅，亦陷入劣勢，開波8分鐘就失守，被拉斯柏度尼射破大門。國米踢到26分鐘再失1球，薩斯索羅高大前鋒施卡馬卡勁頂入網。

國米進攻乏力，即使仲有大把時間追，但都破唔到蛋，薩斯索羅成功報番之前3次不敵國米之仇。國際米蘭輸波後，錯失升上榜首機會，落後踢多1場嘅AC米蘭2分。

賽後名宿貝高美表示，國米球員出現嚴重疲態：「由1月9日開始，國際米蘭40日內踢咗10場比賽，其中8場對強隊，期間又唔可以大幅輪換，球員消耗大量體力，依家要付出代價。」國際米蘭嚟緊賽程都唔易踢，包括下個月意大利盃對AC米蘭、歐聯16強次回合作客利物浦，爭標之路難行。