多蒙特狂派蛋　列奧斯創造5入球

周日(20日)深夜3場德甲賽事都出現大比數賽果，當中多蒙特主場以6比0狂勝慕遜加柏，隊長馬高列奧斯1人創造5入球，包括射入2球及3次助攻，當選今輪德甲最佳球員。

多蒙特上仗歐霸盃主場不敵格拉斯哥流浪，表現備受批評，今仗知恥近乎勇，強攻慕遜加柏，隊長馬高列奧斯以身作則上半場26分鐘射入打開紀錄，6分鐘後，呢位32歲前鋒傳畀當耶爾馬倫單刀射成2比0。

換邊之後，多蒙特攻勢更加凌厲，馬高列奧斯再作出2次妙傳，分別由2位後備上陣嘅球員馬里奧斯禾夫、尤素法莫高高射入。跟住馬高列奧斯單刀建功，個人梅開二度，換言之多蒙特前5個入球都係由佢創造。踢到補時，安利簡恩射入12碼，送夠半打蛋畀慕遜加柏。

另外，RB萊比錫作客大勝哈化柏林6比1，尼干古梅開二度，中場丹尼爾奧莫仲犀利，後備上陣踢30分鐘，就射入1球及2次助攻。

榜首拜仁慕尼黑主場以4比1反勝包尾嘅格雷特霍夫，拜仁上半場落後1球，換邊後發威，羅拔利雲度夫斯基梅開二度，對手基斯碧克擺烏龍，加上補時祖普莫亭入波，總算結束2場不勝頹勢，拜仁仍然領先第2位多蒙特6分。