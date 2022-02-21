意甲快槍手！拿玻里半場勝好路

意甲卡利亞里主場迎戰拿玻里，雙方實力相距懸殊，卡利亞里為護級苦苦掙扎，反觀拿玻里全力衝刺爭標，搶分決心十足，加上兩隊近4次對賽，拿玻里獲得3勝1和，其中近3次交鋒，上半場都領先，直取半場客勝。(Now 638周二凌晨2時直播)

卡利亞里一向是意甲下游弱隊，今季踢25場聯賽僅4勝9和12負，其中12場主場只有2勝，可見地利對他們幫助不大。屋漏偏逢連夜雨，卡利亞里現時受到傷兵問題困擾，有多位球員缺陣，包括後衞安祖亞卡邦尼、洛華圖、中場史杜特文、前鋒辛達華倫西亞等球員因傷倦勤，殘陣應戰更加無力抵擋拿玻里來犯。

聯賽第3位的拿玻里積分與AC米蘭及國際米蘭非常接近，球隊為爭標，必定全力以赴。事實上，拿玻里狀態大勇，近5場聯賽取得4勝1和，即使近4場聯賽作客亦有3勝1和，當中更擊敗AC米蘭。加上拿玻里近2場分別對國際米蘭、巴塞隆拿，上半場都領先，今仗上半場要攻陷卡利亞里，實在綽綽有餘。

直播表

周二2:00am 意甲 卡利亞里Vs拿玻里

Now 638

周二4:00am 西甲 切爾達Vs利雲特

Now 632

周二4:00am 意甲 博洛尼亞Vs史柏斯亞

Now 638