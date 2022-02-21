「咖哩仔」轟16球三分　首次當選全明星MVP

NBA全明星賽香港時間今晨（21日）上演，為紀念NBA成立75週年，今屆全明星賽重返50週年舉辦城市克里夫蘭。勒邦占士隊憑勇士球星史提芬居里轟入50分，以163比160擊敗杜蘭特隊，「咖哩仔」生涯首度當選全明星最有價值球員。

今屆全明星賽由「勒邦占士隊」大戰「杜蘭特隊」，每節勝岀之球隊可獲獎金用作慈善用途，一眾球星都表現落力。兩隊上半場各贏一節，分別為慈善單位籌得一萬美金，第三節兩隊打成45比45平手，最後一節勒邦占士隊以25比21取勝，再獲得15萬。最終勒邦占士隊以163比160擊敗杜蘭特隊，前者獲得45萬美元獎金，而後者亦有30萬美元，全部捐給慈善團體。

第一次入選全明星正選陣容的莫蘭，首節就上演空中接力，第二節更表演360度入樽，贏得不少掌聲。不過今場史提芬居里表現更驚人，全場在三分線外出手27次，狂轟16球三分得50分，打破全場三分球紀錄，另外半場入8記三分亦打破全明星賽半場紀錄，憑此表現生涯首度當選全明星MVP。今年的MVP獎座以已故球星高比拜仁為名，賽後「咖哩仔」高舉獎座，向高比拜仁及其家人致敬。

值得一提的是，一向善心爆棚的史提芬居里另外設捐款計劃，每得一分1000美元，每命中一球三分3000美元，如果當選MVP再捐1萬美元，今場合共捐出多達10萬8千美元（約84.3萬港元）。

中場時舉行「75大球星」表揚儀式，壓軸登場的「波神」米高佐敦與洛文、伊榮等一班傳奇球星重聚心情大靚，笑言要和「魔術手」莊遜來一場「one on one」，又與湖人球星勒邦占士幾度擁抱，場面溫馨有愛。勒邦占士今場以一記背身「fade away」埋齋，他賽後表示，這入球是向「波神」致敬。

曾6奪NBA總冠軍的米高佐敦是很多籃球員心中的榜樣，今場為占士隊交岀30分的「字母哥」安迪杜甘普賽後興奮地分享自己第一次和「波神」近距離接觸的經歷：「我走到他面前自我介紹，沒想到他竟然認識我。」