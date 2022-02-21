港將「放飛機」衝向世界　余健樂獲世錦賽資格

3年一度的Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽，今年採用網上比賽形式進行特技飛行組別賽事，並於去年年底舉行了Fast Lane全球選拔賽，來自澳門的2015年Red Bull Paper Wings世界賽最佳團隊成員余健樂先拔頭籌，擊敗全球60多個國家地區的所有參賽者，率先獲得世界決賽特技飛行組別比賽資格。

現年25歲的余健樂任職工程行業，16歲開始接觸紙飛機賽事。他表示：「成為全球首位獲得世界賽資格的選手感到有些意外，心情十分興奮。這段視頻花了很長時間製作，當中採用了迴旋紙飛機、拍翼飛機等點子，同時在物色場地上亦花了不少功夫，原本希望在澳門的景點拍攝，但最後沒有選擇，因為戶外的氣流影響紙飛機的表現。」Red Bull Paper Wings的特技飛行Fast Lane全球選拔賽，參賽者需於2021年12月31日前提交一段不超過30秒的影片，經評審的評分最後選出1位得勝者。參賽者表演採用的所有紙飛機必須用紙製作，紙的材質、大小、加工技巧以及輔助用材料則不受限制。

2015年余健樂與當時的澳門大學同學馬英、何溢昌一起參加Red Bull Paper Wings香港區賽事，並贏得特技飛行、最長時間及最遠距離3個項目的冠軍，成功取得世界賽的代表資格，最後更一舉拿下了世界賽最佳團隊的榮譽。余健樂指出，澳門的紙飛機比賽氛圍較盛，每年都有大型賽事，亦會派出代表出席鄰近地區的賽事。他指出紙飛機有着一種獨特的魅力，讓人覺得好像魔術一樣，當中的製作技巧要運用到物理知識，可以學以致用，所以令他與一班好友一直參與其中，樂此不疲。面對世界賽，余健樂透露希望加魔術手法增加影片的觀賞。他十分期待與來自世界各地熱愛紙飛機的朋友較勁，並希望在他們的影片中可以看到不同的表演技巧、特別的紙飛機製作方法。

Red Bull Paper Wings是一項世界紙飛機錦標賽。比賽分為最長飛行時間(Longest Airtime)、最遠飛行距離(Longest Distance)及特技飛行(Aerobatics) 3個組別。參賽者需要在所屬地區贏得冠軍，以取得在奧地利Red Bull Hangar-7舉行的世界總決賽資格。

最遠飛行距離、最長飛行時間的賽事，參賽者只能以一張標準A4尺寸、重量不得超過100克的紙製作紙飛機，並不可撕、黏合、剪裁、釘裝或加重。2019年Red Bull Paper Wings世界總決賽，美國的Jake Hardy以56.61米贏得飛行距離冠軍，澳洲的Cameron Clark則以13.33秒奪得最長飛行時間的冠軍。

至於花式飛行的賽事將首次以網上形式舉行，參加者需要提交一段不超過30秒的表演影片到IG。表演採用的所有紙飛機必須用紙製作，紙的材質、大小、加工技巧以及輔助用材料則不受限制。每個地區賽事將由評審根據參賽者的紙飛機飛行表現、影片的創意表現以及社交媒體的熱度(分享影片)作出評分﹐香港及澳門區賽事詳情將會於3月頭公佈。