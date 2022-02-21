由「007」變身進攻王！最強辛祖返晒嚟

曼聯喺英超「玫瑰打吡」作客以4比2擊敗列斯聯，贏波最大功臣並非4位入波球員，而係查頓辛祖，呢位21歲翼鋒表現活躍，頻頻策動攻勢，並貢獻2次助攻，踢出效力多蒙特時期嘅顛峰水平，獲選今場最佳球員。隨住辛祖開始上力，佢將成為曼聯今季餘下賽事爭標新力量。

查頓辛祖今場有56次觸球，其中7次禁區內觸球屬於全場球員之冠，並敢於個人盤球突破，可見佢表現非常進取。呢位英格蘭國腳今場39次傳波有29次成功畀到隊友，包括3次關鍵傳球，其中分別助攻般奴費南迪斯、費特入波，加上自己有3次射門，成為紅魔鬼進攻發動機，飾演當年效力多蒙特嘅角色。

查頓辛祖上年夏天以天價7,300萬鎊轉會費由多蒙特加盟曼聯，但季初表現低迷，為紅魔鬼上陣首7次英超，0入球及0助攻，因而被寸係「007」。不過，辛祖近期愈戰愈勇，今個月英足盃對米杜士堡、英超對修咸頓，都取得入球，加上今場作出2次助攻，最強辛祖返晒嚟，曼聯唔使再畀人笑係「水魚」。