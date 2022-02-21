菲爾科頓睇拳賽被羞辱　阿媽出頭陷大亂鬥

曼城翼鋒菲爾科頓日前被捲入一宗打鬥事件，事緣佢同屋企人喺觀看拳賽途中被一群流氓羞辱，佢媽媽為佢出頭時同流氓打起上嚟。事後有關短片喺網上瘋傳，曼徹斯特警方已為事件展開調查。

「藍月亮」21歲翼鋒菲爾科頓喺球隊2比3不敵熱刺之後，同媽媽Claire同女朋友Rebecca去到位於曼徹斯特嘅一個場館睇拳賽，不過事件嘅焦點似乎由擂台上，轉移咗喺休息室出面嘅走廊。事緣嗰場拳賽途中，科頓帶女朋友Rebecca返回私人休息室時，被一群流氓用粗言穢語侮辱。科頓媽媽Claire隨即走出房質問係邊個所為，其中一個流氓回應：「冇人」，Claire亦不甘示弱：「好，咁你躝開啦！」並推撞其中一位男人，點知嗰位男士向Claire揮拳還擊。隨後場面陷入一片混亂，當中科頓亦上前作勢自衞，嘗試保護佢媽媽同女朋友，但就冇作出動作。

Claire以一敵三嘅畫面全部被上載喺網絡上，當中亦有一位戴Cap帽嘅男士挺身而出，為科頓一家還擊，甚至隨手拎起滅火筒揮打同怒擲嗰堆流氓。而事後曼徹斯特警方已表明會就事件展開調查。

曼城隨後發聲明，對短片表示震驚，並強調會企喺科頓一家人嘅後面：「會方關注到網上嘅短片，顯示菲爾科頓同佢嘅家人受到騷擾同冒犯。」「藍月亮」又指，會繼續為科頓一家人提供所有所需援助。