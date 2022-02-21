外流港將　吳卓蔚尋新挑戰：好期待倒戈！

香港女足門將吳卓蔚（阿Mi）日前替MARS女子隊，首度進身台灣木蘭聯賽。她周一（21日）接受本報訪問時表示，今季轉投新成立的球隊是因為想尋找新挑戰，而她亦對將能倒戈相向舊東家感相當期待。

24歲香港女子隊首席門將「阿Mi」前年首次踏足台灣木蘭聯賽，加盟勁旅台中藍鯨，協助其奪得上季聯賽冠軍，兼第4度封后。今季毅然離隊，轉投一支當時仍未取得入圍資格的新軍MARS女子隊，她解釋轉會理由：「上年攞咗木蘭聯賽冠軍，達成一個自己嘅足球里程碑，同台中藍鯨合約完咗後，我自己想尋求新挑戰，所以加入咗呢支新球隊。」

MARS女子隊於周六（19日）的資格賽1比0擊敗桃園國際，從對方手中奪取新季參賽資格，吳卓蔚揚言對球隊意義重大：「我哋起初成軍其實冇諗過可以一年就打入木蘭聯賽，所以今次成功贏咗係真係好好好開心！」她希望球隊今季在木蘭聯賽能夠站穩陣腳，避免來季要靠資格賽護級。至於其個人而言，作為門將的「阿Mi」展望減少其失球數字，為球隊守住後方，更透露自己期待「倒戈」：「希望每場都攞到分，因為嚟緊可能1分都係得來不易！同埋都好期待對舊東家（台中藍鯨）。」