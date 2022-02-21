【有片】新西蘭女足球員老烏「連中三元」

有咩慘得過喺一場波入面擺烏龍，就係擺兩次烏龍；咁有咩仲慘過一場波入面擺兩次烏龍，就係擺3次烏龍！日前新西蘭女足對美國女足嘅一場賽事，新西蘭球員摩莉（Meikayla Moore）更用晒左腳、右腳同頭，使出一次「完美」「帽子戲法」，教練逼不得已上半場就換走佢，佢離場嗰刻仲哭成淚人！

事緣喺一場名為「她相信盃」嘅賽事入面，25歲新西蘭女足球星摩莉披甲對陣美國女足。就喺5分鐘，佢先將對手嘅傳中球以右腳踢入自家大門，門將想救都冇晒反應；短短兩分鐘唔夠，對手三閘線傳中，敵方前鋒干擾佢嘅視線，摩莉反應唔切個頭將個波撞入網，呢個時候佢個樣已經失晒魂，但真正嘅噩夢喺36分鐘先嚟到。又係對手嘅傳中球，今次摩莉唔知點解喺冇壓力嘅情況下，用左腳再次將個波踢入網，完成「帽子戲法」。

新西蘭教練眼見摩莉「完美」「連中三元」，成個人已經無心戀戰，就喺40分鐘將佢調離場。而呢位利物浦女足隊員被換出時亦對自己非常失望，流住淚咁返番後備席，相信呢次不幸經歷對佢創傷好大，睇嚟要番唔少時間去恢復。最終美國女足下半場再入兩球，總比數5比0大勝新西蘭女足。