曼聯4人新帥名單有定案　蘭歷克無緣坐正

曼聯喺看守領隊蘭歷克執教下表現漸有起色，不過物色新帥計劃仍然持續，據《The Athletic》最新報道，「紅魔鬼」嘅新帥候選名單已有定案，並且立即展開斟介行動，消息指巴黎聖日耳門(PSG)領隊普捷天奴同阿積士教練坦哈格榜上有名，但原本被指有機會「轉正」嘅蘭歷克，幾乎肯定會按原定計劃出任顧問一職。

《The Athletic》嘅權威記者Ornstein透露，曼聯最初聘請蘭歷克執教，只係預佢暫時教到季尾，之後就履行2年顧問合約，雖然蘭歷克執教12場有7勝而只輸1場，但曼聯將按原定計劃物色新帥，名單亦已經出爐，務求盡早同目標人物接洽，希望落實後可以畀新帥有最多時間去備戰下個賽季。

據報曼聯搵新帥會分幾個階段進行，依家第1階段就係同目標人物安排會談，《The Athletic》確定普捷天奴同坦哈格喺名單之上，而另一英國媒體《Daily Post》就指新帥名單共有4人，另外2人係西班牙國家隊主帥安歷基，以及西維爾教練盧比迪古，而蘭歷克將會以顧問身份參與選帥工作。

曼聯名宿加利尼維利日前表示：「我相信蘭歷克唔會坐正曼聯領隊，新領隊會喺下季上場。蘭歷克係顧問最佳人選，佢嘅眼光獨到，又教過呢班球員，知道佢哋嘅水平、性格同態度，蘭歷克嘅工作係為曼聯製訂長期策略，至於新領隊一定要能夠同哥迪奧拿、高普、杜曹較量，否則曼聯會被打敗。」