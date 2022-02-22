僅花74分鐘晉級　祖高域回歸戰場再成焦點

經過連串「疫苗風波」之後，世界「一哥」祖高域終於迎來今年首場比賽，周一出戰杜拜錦標賽以直落兩盤6比3擊敗意大利新星梅錫迪(Lorenzo Musetti)，順利闖關；賽後有球迷不斷叫喊「Nole」以表支持。

一個月前因沒有接種疫苗入境澳洲被拒，繼而被驅逐出境無緣衞冕澳網，最終這位塞爾維亞球星終於可以在可容沒有打針的杜拜亮相，濶別比賽場兩個多月的他僅花1小時14分鐘將19歲的對手淘汰，躋身次圈，這也是他們繼去年法網16強之後再度交鋒，半年多前梅錫迪曾在祖高域搶得兩盤才落敗。「真是無法要求比這個更好的接待，今晚是一個很特別的體驗，多謝大家支持，亦歡迎我自己能夠再踏比賽場。」

祖高域對自己這場今年首戰相當滿意，「直落兩盤獲勝當然滿意，特別是相隔了兩個半月，甚至接近3個月沒有比賽。雖然有點失誤，但以首場比賽來說是可以預料得到的。」他保持的361周的世界「一哥」位置，將可能在本周後轉手到俄羅斯麥維迪夫，只要麥維迪夫在墨西哥公開賽獲勝就可以成為新「一哥」，對此34歲的祖高域賽前表示，他將會是首位恭喜麥維迪夫登頂的人。

祖高域亦被問到能否參加3月的北美兩站大師賽，他直言:「目前來看，不能，我沒辦法參加，也沒辦法進入美國；所以今天說不能參加，但或許未來幾周，又會有變化。」

至於其戰友梅萊則迎來自2017年奪標後在杜拜的首勝，與澳洲的外圍賽出線者奧干尼（Christopher O'Connell）打足三盤，爭逐接近三小時以6比7(4)、6比3及7比5晉級。