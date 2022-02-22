港超聯　史提芬彭利拿奪11月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2021/22球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「11月最有價值球員」由冠忠南區前鋒史提芬彭利拿奪得，這次亦是他首奪「每月最有價值球員」獎項！

近年，冠忠南區給人有一種「奇兵」的感覺，但總覺得要在聯賽、盃賽奪冠並沒有可能，不過，自從球隊羅致前鋒史提芬彭利拿之後，成績顯住進步。到目前為止，冠忠南區在聯賽中，更是唯一一支全勝球隊，憑著出色的防守，令球隊暫時力壓傑志以12分位列榜首。

冠忠南區11月進行三場賽事，包括一場「足總盃」及兩場聯賽，雖然在「足總盃」8強以1比2不敵傑志出局，但該仗賽事球隊在11分鐘已經攻破傑志大門，並一直領先至82分鐘，才被對手追和，最終在加時不敵對手出局；但球隊卻在聯賽中以4比1大勝香港U23，以及1比0險勝東方龍獅！

史提芬彭利拿今季在冠忠南區的14仗賽事中，悉數正選上陣，個人更攻入13球，與傑志前鋒丹恩奴域並駕齊驅，並列射手榜首位！雖然「肥彭」在「足總盃」8強並沒有取得入球，但他在11月其餘兩場聯賽中，卻攻入4球；其中對香港U23聯賽中，個人更大演帽子戲法，協助球隊以4比1大破對手。

而在對東方龍獅的大戰中，更為球隊一箭定江山全取3分，協助球隊暫時以4戰全勝的姿態暫列聯賽榜的首位，故被評審團選為「11月最有價值球員」非常合理，可謂實至名歸！

「肥彭」接受獎項後坦言：「自己奪得這個獎項的功勞是大家，是團隊的，包括所有教練團及職、球員，並希望自己可以繼續在所有賽事中為球隊爭取勝利，爭取入球！」他續指聯賽還有很漫長的路，但自己及冠忠南區已經做好準備，爭取更好成績，希望有機會為球隊取得首個頂級賽事的錦標！