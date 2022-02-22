湯馬士梅拿確診　歐聯16強次回合上陣成疑

拜仁慕尼黑周二（22日）在官網證實，前鋒湯馬士梅拿在早前新冠病毒檢測呈陽性，繼去年2月再次確診新冠肺炎。這名德國國腳目前正在進行7天自我隔離，肯定缺席下場聯賽，而歐聯16強次回合亦上陣成疑。

根據拜仁網站的官方聲明，湯馬士梅拿雖然暫時沒有出現任何症狀，但仍必須隔離至少 7 天，因此周六（27日）深夜作客法蘭克福的德甲賽事肯定缺陣。不過有報道指7天後只要他的檢測結果呈陰性的話，便可以重投操練，因此或可趕及出戰下周六（5日）晚上主場對利華古遜的德甲前列大戰，以及下下周三（8日）深夜主場硬撼薩爾斯堡的歐聯16強次回合生死戰。

32歲的湯馬士梅拿上次確診大約是在一年前，當時他在世冠盃決賽前一日檢測呈陽性，需要單獨提前返回慕尼黑，幸好未有傳染其他隊友，而最終拜仁亦順利擊敗堤格雷斯封王。梅拿今季表現出色，各項賽事上陣33場，交出10入球、22次助攻，更成為德甲1月份最佳球員，拜仁歐聯16強暫時與薩爾斯堡打成1比1，假如梅拿次回合缺陣的話，對球隊進攻勢有很大打擊。