程小雅向難度挑戰　世錦賽意義比亞運更重要

香港「競步天后」程小雅的YouTube 頻道內，有一個叫「一姐訓練の日常」的系列，看着她走路穿梭日本仙台市郊，沿途飽覽美景，確實有種「眼睛去旅行」的感覺。但她到日本，絕對不是來旅遊！戰畢東京奧運後，程小雅去年11月起再赴日本仙台訓練，積極備戰今年7月的世界錦標賽。這屆世錦賽對她來說別具意義，甚至比9月的亞運更重要，到底有甚麼特別之處？ 文:余樂詩

程小雅（Jessica）去年迎來10多年競步生涯中第一個奧運，當日她在札幌大通公園，抵住35度高溫，以1小時37分53秒完成20公里競步賽，成績排58名選手中第35。比賽期間她熱得腦袋一片空白，雙腿亦累得發抖，是她最辛苦的一次比賽，但她說換來的回憶卻是最珍貴、最開心，特別是當日有一個香港人用廣東話為她打氣，使她不再孤軍作戰。「好難忘，奧運比賽就像天堂一樣！」完成艱巨任務後的感覺，就像上了天堂一樣，她興奮地說，2024年巴黎奧運，要再挑戰自己多一次。

角逐傑出運動員感榮幸

兩個月前，Jessica開設「JC Japan Life」YouTube頻道，分享她在日本的生活點滴，除了解悶，原來還有特別原因：「我想為隊友錢文傑賺一點外快，幫他在亞運前添置新鞋和裝備。」香港男子競步代表錢文傑為了維持生計，平日需在超市打工賺取生活費，程小雅望透過這個頻道拉近和港人的距離，讓大家從另一角度更認識香港競步運動員。

原定於2月22日舉行的「2021年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮將延期舉行，程小雅對於獲田徑總會提名成為20位有份角逐的女子運動員之一感到相當榮幸，她期望做好「競步大使」的工作：「好開心可以獲得提名！其實消息一出，已經有多位市民在我的facebook、Instagram說投了我一票，今年競爭對手都很強，最終我能否得獎都沒所謂，最重要是透過我讓更多人認識這個運動，宣傳健康生活。」

亞運前5都心足

杭州亞運今年9月舉行，不少香港運動員已經為此積極備戰，上屆亞運得第6名的程小雅則直言，今年目標不在這個亞洲大賽，反而更想在7月的世錦賽挑戰自己：「亞運如果能前5名完成，我已心滿意足。我今年的目標是世錦賽，因為今屆新設35公里項目，我好想試吓！無論體能和意志都將會是一大挑戰！」Jessica透露，她將於4月參加日本35公里競步錦標賽，力爭達世錦賽資格，期待她為我們帶來驚喜。