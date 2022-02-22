區天駿亞洲利曼系列賽閉幕戰奪亞

有份出戰出戰2022年賽季的亞洲利曼系列賽（Asian Le Mans Series）的香港車手區天駿（Antares）周日（20日）於賽季煞科戰阿布札比站，與中國車手葉一飛，以及奧地利車手 Klaus Bachler合作，協助Herberth Motorsport 車隊贏得亞軍。

亞洲利曼系列賽最後兩回合於亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）上演，Herberth Motorsport 車隊煞科戰4小時耐力賽爭得頭位，香港的區天駿負責第一棒，中國車手葉一飛及奧地利車手 Klaus Bachler則負責餘下兩棒，最終他們僅以0.616秒之差屈居亞軍。

區天駿繼去年勝出阿布扎比6小時耐力賽後，再度登上耐力賽頒獎台。疫情下遠赴中東作賽無疑是一大挑戰，他感恩付出獲回報：「這兩個星期就像一個漫長的旅程。我感到非常疲倦，但也十分高興今天有個完美的發揮，可以登上領獎台。我們整個賽季已付出所有，經歷各種高低起跌，在最後一站，我們有取勝的速度和戰術，無奈因其他因素被罰10秒而錯失冠軍。但我也珍惜和隊友一同進步和克服種種困難的過程。我熱愛賽車運動，這份熱情教會我們很多東西。」