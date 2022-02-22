港超聯　型男封盤！川瀨同日本女藝人拉埋天窗

又靚仔又娶到好老婆，川瀨你贏晒啦！（受訪者提供）

型男川瀨浩太（Kota）封盤啦！效力冠忠南區嘅Kota日前宣布，已經同日本藝人兼模特兒渡辺未優結成夫妻，而且開設咗一條YouTuber Channel，記錄佢哋兩人喺香港嘅婚後生活。

29歲日本球員川瀨浩太依家效力緊冠忠南區，佢以俊俏嘅樣貌同健碩身形，一直被封為港超頭號型男。而近年佢除咗繼續致力於職業球員工作外，仲開始佢嘅演藝事業，包括曾經擔任張敬軒歌曲《見或不見》嘅MV男主角，以及做各大廣告嘅模特兒。

而呢位型男日前更加公布喜訊！佢已經同日本藝人渡辺未優註冊成夫妻，Kota喺IG公開愛的宣言：「我哋結婚啦！我哋仍然有好多嘢要學習，但一定會愛大家同珍惜對方，一齊建立幸福家庭。」而佢接受本報訪問嗰陣表示，佢同渡辺相識咗3年半，太太亦正喺香港展開模特兒工作，至於婚事就由相方嘅父母喺日本打點，連「見家長」都係用視像電話添。佢又透露，暫時未有計劃舉辦婚宴，但就已經開展咗佢哋嘅YouTuber Channel業務：「雖然現時處境好困難，但我哋希望至少可以做啲正面嘅事情。」

觀察佢哋名為【+852 ちゃんねる】嘅YouTube頻道，暫時只有一條佢哋早前參拜車公廟嘅影片，但相信郎才女貌嘅Kota同渡辺會繼續製作作品，同網民分享幸福嘅婚後生活。