南韓鐵衞最Like球員係前鋒？ 朴俊炯：佢夠瀟灑

《我撐同球員傾吓偈》今次請嚟傑志嘅南韓外援朴俊炯，親自回答球迷朋友嘅問題，身為後衞嘅佢，估唔到最鍾意嘅球員竟然係一個前鋒：「我好鍾意睇貝碧托夫踢波，佢腳法好秀麗，係一位非常出色前鋒！」

Ｑ：邊個係你最鍾意嘅球員？

朴俊炯：我好鍾意睇貝碧托夫踢波，佢腳法好秀麗，係一位非常出色前鋒！

Ｑ：「朴6」，享受香港生活嗎？

朴俊炯：我好鍾意喺香港嘅生活，呢度天氣同食物都好啱我。

Ｑ：你認為除咗丹恩奴域之外，港超聯有邊啲出色嘅前鋒？

朴俊炯：理文嘅洛迪古斯同基華尼頓。

高美斯（前隊友）：請問你幾時請我食午餐？

朴俊炯：你返嚟香港嗰陣，我一定會找數。

Ｑ：你之前喺「亞冠盃」分組賽嘅表現好好，係唔係喺高水準嘅賽事比賽，可以激發到你？

朴俊炯：無錯，我好享受打硬仗，我有表現，全賴隊友嘅協助，無佢哋無我！

Ｑ：如果你要揀4位傑志球員同你去踢5人足球，你會點揀？

朴俊炯：趙聡悟、于楊、張廣然同陳晉一，因為佢哋可以跑埋我嗰份。

Ｑ：傑志陣中邊位球員最有趣？

朴俊炯：杜馬思，佢好多時都好搞笑，特別喺球隊練波落磨嗰陣。

Ｑ：邊位傑志球員同你最Friend？

朴俊炯：揀唔到！因為全隊都好Friend，無最！

Ｑ：請講出喺傑志最美好嘅回憶係？

朴俊炯：贏聯賽冠軍！

Ｑ：邊位港超前鋒最難應付？

朴俊炯：東方龍獅嘅孫銘謙，要Mark佢真係好難，佢嘅爆發力同速度都好強。

Ｑ：你喺足球事業上有咩目標？

朴俊炯：如果可以喺「亞冠盃」分組賽晉級去到淘汰賽就好喇。

Ｑ：你最喜愛嘅南韓電影係？

朴俊炯：《上流寄生族》（기생충），你有冇睇過？

Ｑ：你點睇喺港超踢波？

朴俊炯：有啲人會覺得好容易，但我唔認同，有時有啲比賽嘅水準可以好高。

Ｑ：邊位港超前鋒最畀到麻煩你？

朴俊炯：港超好多好前鋒，一定要揀一個嘅話，我會揀史提芬彭利拿，佢跑動好多，活動範圍好大。

Ｑ：你嘅綽號係咩？

朴俊炯：我喺南韓嘅朋友佢哋嗌我Berba，因為知我鍾意貝碧托夫。

Ｑ：之前有韓職球會對你有意思，點解你唔返去踢？

朴俊炯：我決定留低嘅理由好簡單，因為我愛香港，同傑志嘅球員同球迷。

Ｑ：請講出喺香港茶餐廳嘅美食。

朴俊炯：奶茶同檸茶。