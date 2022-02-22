歐聯首回合　車仔主場細守城池

今晚歐聯16強首回合賽事，衞冕嘅車路士主場硬撼里爾。「車仔」雖然箭頭盧卡古唔多靠得住，幸好近期多名傷兵康復，令防線回穩，而且出戰歐聯淘汰賽一向穩陣行先，里爾遇強亦唔敢冒進，寧捧中位數2.5球嘅入球細。（Now 643周三凌晨4時直播）

喺歐聯H組以次名出線嘅車路士，早前傷兵滿營，尤其係大批後衞倦勤，甚至一度要變陣踢不擅長嘅4人防線，導致聯賽頻頻失分而被曼城放甩。雖然依家仲有列斯占士及芝維爾養傷，幸好兩大中堅堤亞高施華、安達臣基斯坦臣已經好番，有助鞏固防線。「車仔」各項賽事近10仗法定時間錄得6勝3和僅1敗，當中只失5球，包括上仗險勝水晶宮1比0，其中9仗總入球開2球或以下，愈踢愈穩令球員重拾信心。

里爾下風踢得謹慎

里爾憑後勁喺歐聯G組獲首名晉級，佢哋喺冬窗放走後衞雷尼度及中場耶斯斯，而核心連拿度辛捷士啱啱好番狀態成疑。里爾喺近7仗各項賽事之中，法定時間只得2勝3和2負，戰績麻麻，畢竟今仗係首回合兼造訪勁旅，一定小心翼翼，避免多失而無法翻身。「車仔」主帥杜曹深明出戰盃賽淘汰賽「一失足成千古恨」嘅道理，加上箭頭盧卡古表現時好時壞，上仗聯賽竟錄得0射門兼只得7次掂波，真係信唔過，因此今仗會先做好防守。

杜曹接手後，車路士喺上屆歐聯7場淘汰賽只失兩粒，總入球全開2球或以下，可見其奪冠之路係建基於穩健防守，今仗不妨再向入球細埋手。