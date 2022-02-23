車路士終棄用盧卡古　夏維斯發威2蛋贈里爾

周三(23日)凌晨歐聯16強首回合大戰，車路士主場以2比0擊敗里爾，晉級機會高唱入雲。車路士今場排陣成為焦點，近期表現極差嘅「1億鎊」前鋒盧卡古終於被雪藏，代替佢嘅夏維斯就光芒四射，令車路士進攻重現生氣，領隊杜曹賽後直指盧卡古表現未符合要求，佢嘅車仔前途將亮起紅燈。

車路士近期進攻疲乏，用盧卡古打正選好似踢少個一樣，上場聯賽盧卡古90分鐘只掂7腳波，杜曹忍無可忍下今仗終於將佢棄用，改派夏維斯出任箭頭，呢位德國國腳表現活躍，頭幾分鐘已有1次近門射高同1次射門被撲，8分鐘更加接應薛耶治嘅角球頭槌先開紀錄，呢球亦係佢今場第7腳掂波，對坐冷板嘅盧卡古係最大諷刺。

車路士今仗進攻流暢，下半場用反擊對付里爾再有收穫，63分鐘尼高路簡迪中場拎波後長驅直進，再分畀左路嘅基斯甸普列錫殺入禁區射入，帶領車路士贏2比0。車仔今場派蛋贏波，令佢哋成為英超史上第1支連續5場歐聯主場贏波兼冇失球球隊，霸氣盡現。

盧卡古今場坐足90分鐘冷板，杜曹賽後解釋：「呢場比賽係講求強度、速度、整體性同埋冇波在腳時嘅防守，盧卡古近期做唔到，我認為佢身、心都出現疲態。夏維斯今場踢得好好，充滿信心兼效率一流！」車路士周一(28日)凌晨英聯盃決賽對利物浦，預計盧卡古會繼續被雪，杜曹就回應：「我唔需要咁早做決定。」