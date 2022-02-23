打到凌晨4點55！沙華列夫破網球歷史

爭取衞冕的德國名將沙華列夫與美國布斯比周二在墨西哥公開賽，激鬥至當地時間清晨4點55分才結束，成為在賽程上最遲完結的ATP職業賽事。

他們二人的競逐需時3小時19分鐘，世界第３的沙華列夫先輸一盤下以3比6、7比6（１０）、6比2獲勝晉級。由於賽程安排這一戰在周二壓軸，而前面有三場比賽都是爭逐激烈，進行了一段長時間，令沙華列夫這一戰最終在凌晨1點35分才能開賽，而最難得是仍有觀眾繼續堅持到尾，為他們打氣。

這是ATP男子職業賽最遲完結的賽事，打破了澳洲希域與巴格達迪斯於2008年澳網所創的4點34分紀錄。沙華列夫出席賽後記者會時已經聽到早上的雀仔聲，他坦言接近５點完場但仍有觀眾支持實在很感動:「很高興可以成為歷史一部份，實在是難以置的一場比拼，是難忘的比賽。」

至於俄羅斯的麥維迪夫則展開其「一哥登頂之路」，他僅花1小時42分鐘以直落兩盤6比3、6比4淘汰了法國的皮亞，闖入16強，將與西班牙的安迪祖爭逐半準決賽席位；麥維迪夫若能在墨西哥捧盃，將可取代祖高域世界「一哥」的位置。

此外，三屆冠軍拿度繼續保持澳網奪標的強勢，面對着美國的古達全場9個發球局僅失4分，最終以6比4、6比2輕取對手晉級，今季保持11戰全勝的完美紀錄，下仗將與美國的古洛夫爭逐8強席位。