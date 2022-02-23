阿迪達獲開3年新約　人工同雲格睇齊

阿仙奴今季成績冒升，依家仍有機會爭奪前4位置，領隊阿迪達嘅功勞獲得肯定。英國《太陽報》報道，阿仙奴已向呢位39歲少帥開出3年新約，人工將增加接近6成至約830萬鎊年薪，呢個數足以令佢同傳奇領隊雲格睇齊，對阿迪達係一種肯定。

阿仙奴開季3連敗，阿迪達一度成為被炒大熱，但「兵工廠」之後愈戰愈勇，依家只係落後排第4位嘅曼聯4分，而且踢少3場波，仍然有機會後來居上。由於阿迪達嘅合約只剩16個月，阿仙奴已肯定佢嘅領軍能力，阿迪達上月喺美國同班主高安基會面後，球會決定向佢開出總值2,500萬鎊嘅3年合約，阿迪達年薪由500萬鎊增加至約830萬鎊。

阿迪達近2季重用年輕球員成效顯著，「兵工廠」係今季英超平均年齡最細球隊，如果阿迪達簽約，830萬鎊年薪將會同前領隊雲格最後1年(2018年)嘅人工睇齊，不過同英超最高薪領隊哥迪奧拿仍有好大距離，哥迪奧拿喺曼城年薪達2,000萬鎊，熱刺領隊干地同利物浦領隊高普年薪就約1,500萬鎊。