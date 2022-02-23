阿積士歐聯踢到識「菲」

周三深夜歐聯16強首回合，葡超勁旅賓菲加主場迎戰荷甲班霸阿積士。阿積士分組賽全勝滿分出線，嚟到淘汰賽仲係咪咁犀利？阿積士今季各項賽事表現優異，聯賽排榜首，歐聯亦取得6連勝，射手施巴斯坦賀拿累積10球在歐聯射手榜領先；相反賓菲加出線過程可說是驚濤駭浪，踢到最後一輪才取得出線資格，佢哋主場曾淨吞拜仁慕尼黑4蛋，今仗主場出擊都冇取勝把握。阿積士曾於2018至19歐聯打入4強，當時主力杜辛泰迪治等仍然在陣，應付歐聯淘汰賽經驗豐富，今場有力反客為主，睇好阿積士客勝。 ●邪神

直播表

周三2:25pm 澳職 西部聯 對 FC悉尼

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周三4:55pm 澳職 珀斯光輝 對 FC麥克阿瑟

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周三3:30am 英超 般尼 對 熱刺

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周三3:30am 英超 屈福特 對 水晶宮

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周三3:45am 英超 利物浦 對 列斯聯

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周三4:00am 歐聯 馬德里體育會 對 曼聯

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周三4:00am 歐聯 賓菲加 對 阿積士

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