爭標露曙光　紅軍搶韁列斯聯難招架

今晚英超利物浦主場迎戰列斯聯。「紅軍」目前落後榜首曼城6分兼踢少一場，今晚只要全取3分，即可追至3分差距，爭標重現曙光。佢哋4日後要喺英聯盃同車路士爭冠，為求保留體能，務必速戰速決，列斯聯半場都難以招架，熱捧半場主勝。（Now 621周四凌晨3時45分直播）

利物浦近期氣勢如虹，各項賽事錄得8連勝，趁住曼城上輪倒灶輸畀熱刺，積分差距已收窄至6分，信心爆棚下當然要乘勝追擊。雖然箭頭羅拔圖法明奴同迪亞高祖達均有傷在身，但「紅軍」仍有穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同新加盟嘅路爾斯戴亞斯3大攻擊手，速度及技術兼備，加上中場線可以「夫添」出擊，相信會為列斯聯防線構成極大壓力。

利物浦周一凌晨會喺英聯盃決賽火併車路士，今仗自然想盡早解決對手，避免陷入苦戰消耗體力，睇番佢哋對上4仗聯賽主場，有3仗都喺上半場領先對手，極為搶韁。

列斯聯近況認真低迷，近4仗僅得1和3負，慢慢跌落護級漩渦，上仗主場面對曼聯，上半場已經連失兩粒，搞到對上3仗全部半場落後，可見佢哋早段精神並唔集中。列斯聯踢法向來主動，就算作客強隊亦唔會死守，造訪晏菲路預計一樣照攻，可惜喺兩大主將加雲菲臘斯及班福特長期養傷下，中前場發揮並唔理想，每每令對手更容易喺早段先開紀錄，半場主勝一於趁熱食。