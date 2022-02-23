華莉娃回國獲頒金牌　IG為教練護航

俄羅斯在北京冬奧花滑團體賽贏下金牌，但因華莉娃藥檢「肥佬」，未有頒獎。俄羅斯花滑協會昨日（22日）舉辦慶功會，自行向一眾隊員頒獎，被外界批評「對禁藥風波零反省」。

華莉娃因去年12月的藥檢「肥佬」，在團體賽奪金後，未獲頒獎，續在個人賽多次摔倒，排「梗頸四」。她與隊友舒卓芭高娃、杜蘇娃回國後，獲俄羅斯花滑協會頒發金牌、「冠軍頸鍊」和白色的巨型熊啤啤，展露甜美笑容。

而華莉娃調整心情後，也在社交媒體打破沉默，貼出與教練Eteri Tutberidze的合照，寫道：「教練不只訓練，還教導我們戰勝自己的方法，無論在冰場上抑或人生。有教練陪伴，我才能安心面對任何困難。」她其後再撰文，感謝支持者：「在這個困難時候陪伴我，不讓我失去信心，一直傳訊息給我，為我祈禱⋯⋯」又以中文、日文和英文寫下「謝謝」。

值得一提的是，華莉娃教練Eteri Tutberidze在花滑個人賽結束後，被直播捕捉到，她質問華莉娃：「你為什麼放棄戰鬥？」國際奧委會主席巴治雖然未有指明道姓，但日前批評華莉娃團隊冷血，引起廣泛爭議。