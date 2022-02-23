馬體會患恐英症讓波擇使

今晚歐聯16強首回合重頭戲，馬德里體育會主場迎戰曼聯。上季西甲盟主馬體會今季表現大跌Watt，聯賽同歐聯成績都明顯退步，而且佢哋患上「恐英症」，以法定時間90分鐘計算，近5次歐聯對住英超球隊全部輸晒，撞正有「剋星」C朗助陣嘅曼聯，馬體會冇本錢讓波，曼聯受讓平半捧下盤。（Now 643周四凌晨4時直播）

馬體會今季水準嚴重下滑，喺西甲已經畀皇馬遠遠甩開，喺歐聯分組賽B組更加要戰至最後一輪，先至驚險取得次名出線資格，表現令人失望；甚至有輿論認為主帥施蒙尼執教球隊長達11年，難以再取得突破，呼籲球會係時候換帥，負面消息多多，實在難免影響軍心。雖然馬體會上仗聯賽以3比0擊敗奧沙辛拿，但其實一系列數據對佢哋好不利，包括近5次歐聯對住英超球隊全部輸晒，近6場歐聯主場未贏過，僅得3和3負，其中有兩場敗仗正係輸畀英超球隊車路士同利物浦，翼鋒恩歷克卡拉斯高又要坐波監，今仗對曼聯就算有主場之利，恐怕難佔甜頭。

曼聯嘅表現都幾平穩，各項賽事近9仗，法定時間獲5勝4和，上場英超更大發神威，以4比2勇挫列斯聯，士氣大振。「紅魔」於今屆歐聯亦有唔錯發揮，以小組首名出線，期間更兩次擊敗西甲球隊維拉利爾，信心爆棚。

何況曼聯球星C朗一向都係馬體會剋星，佢效力皇馬及祖雲達斯期間，合共35次對住「床單兵團」，共轟入25粒，當中10次歐聯交手就有7球進帳，今仗又係呢位葡萄牙巨星數胡良機，曼聯仲有得受讓平半咁筍，下盤不容錯過。