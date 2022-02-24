19歲新星做英雄　曼聯有運逼和馬體會

周四(24日)凌晨歐聯16強首回合大戰，曼聯大部份時間落後1球，靠後備上陣嘅19歲前鋒艾蘭加入波，作客逼和馬體會1比1。曼聯今場陷入劣勢，但勝在有運行，門楣2次擋對馬體會嘅攻門，力保不敗而回，大大提升次回合返奧脫福主場晉級機會。

馬體會挾地利優勢，一開波就主攻，並於7分鐘由祖奧菲歷斯飛頂入波，迅速打開紀錄，呢位「新C朗」跟住禁區內凌空抽射僅高出。馬體會攻勢一浪接一浪，包括雷蘭洛迪勁射中網側，禾沙積高頭槌攻門，省中曼聯後衞域陀連迪路夫再中楣彈出，馬體會上半場維持領先1比0。

換邊之後，曼聯攻勢都係冇乜起色，更幾乎被祖奧菲歷斯入多1球，佢喺禁區內左側凌空抽射僅出界。紅魔鬼看守主帥蘭歷克喺75分鐘作出「神換」，用艾蘭加入替拉舒福特，呢位小將不負所托，上陣5分鐘就接應般奴費南迪斯直傳，單刀冷靜射入成1比1，呢球亦係曼聯喺歐洲賽第500個入球。

至於般奴費南迪斯打破碧咸1998年嘅紀錄，成為首位連續6場歐聯有助攻嘅英超球員。

曼聯唔使輸仲要靠門楣幫手，踢到87分鐘，馬體會前鋒基沙文近門起腳，中楣彈出，注定握手言和，雙方將於3月16日凌晨踢次回合賽事。