自己玩晒啦　阿積士神鋒入波+擺烏龍

周四(24日)凌晨另1場歐聯16強首回合賽事，賓菲加兩度落後之下，主場以2比2逼和阿積士，排今屆歐聯射手榜一哥嘅阿積士前鋒施巴斯坦賀拿又有入波，但亦擺烏龍，成為歐聯淘汰賽史上第4位喺1場比賽入波兼擺烏龍嘅球員，幫晒雙方入波，似乎想自己一人玩晒。

荷甲勁旅阿積士今仗反客為主，開賽18分鐘喺前場逼搶成功，由杜辛泰迪治接應右路傳中，凌空抽射入網，打開紀錄。

25分鐘賓菲加後衞維頓漢禁區左路傳中，回防嘅施巴斯坦賀拿撞入自己龍門擺老烏，但呢位科迪特瓦國腳4分鐘後就將功補過，近門補射入網，為阿積士再次領先2比1，成為歐聯史上首位前7場比賽都有波入嘅球員。施巴斯坦賀拿亦以11個入球，領先入9球嘅拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基，繼續排射手榜榜首。

不過，葡超班霸賓菲加勝在夠韌力，踢到72分鐘干卡路遠射勁度十足，阿積士門將柏斯維亞雖然飛身撲到，但被耶梅卓克衝前頭槌補頂入空門扳平2比2，雙方將於3月16日凌晨踢次回合賽事。