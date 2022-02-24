怒擊主裁椅「被退出」　沙華列夫道歉面臨處罰

網壇世界「三哥」沙華列夫周二在墨西哥公開賽出戰雙打賽事，賽後大發脾氣向主裁的座椅用球拍猛力狂打，更辱罵主裁，已「被退出」比賽；而沙華列夫亦對此事向公眾及主裁道歉，並強調會自我反省。

昨日在男單比賽打到清晨接近5點才結束，接下又要出戰雙打賽事，加上最終輸波收場，令一向燥底的沙華列夫在賽後大發脾氣，走到主裁座椅用球拍狂轟，並爆粗鬧「該死的白痴」，差一吋可能就擊手主裁右腳，令坐在椅上的主裁判都嚇到縮一縮。

賽會賽後發出聲明，宣布這位衞冕單打冠軍在雙打賽事的行為欠體育精神，已退出今屆賽事。根據ATP規定，他將面臨最高的2萬美元罰款，以及失去今次賽事的獎金；而沙華列夫今次的行為亦不排除ATP會再加罰。

24歲的沙華列夫對自己的粗暴行為向公眾道歉，他在聲明中表示:「我很難用言語表達自己在雙打比賽中的行為，有多麽後悔，我已私底下向主裁道歉，我向他發脾氣的錯誤亦無法接受，我對自己很失望。」

這位東京奧運金牌得主續稱:「這種事不應該發生，我要向球迷、賽會及愛網球的人道歉，接下來我會好好反省，並想辦法確保不會再發生類似行為。」

至於在杜拜比賽的「一哥」祖高域及英國名將梅萊，對於沙華列夫的行為亦表示遺憾，而祖高域更同意賽會對沙華列夫作出「被退賽」的決定。「這真是不應該，他的行為實在有點危險，我明白球員在比賽時會遇上情緒問題，我自己也不是完美，但用球拍對住裁判這樣做，是不應該的。」梅萊以5比7、2比6不敵辛拿，16強止步。