亞協盃　分組賽主辦地出爐　港超隊6月出征台南

亞洲足協（AFC）周四（24日）公布2022年「亞協盃」各賽會制分組賽主辦地，其中東亞區J組將會於台南舉行，意味有份出戰的港超球隊，將需於6月赴台灣應付該項賽事。

今屆「亞協盃」分組賽繼續以賽會制形式舉行，AFC周四落實各組主辦地，其中球迷最關心的肯定是有港超球隊出戰的J組，同組除了有東方龍獅之外，還有中華台北代表臺南市FC，以及首次參賽的澳門代表澳科鄒北記。至於另一支港超代表理文能否挺進分組賽，就要問過附加賽對手蒙古代表220體育會。

至於J組賽程亦已出爐，東方龍獅將於首戰面對理文與220體育會的附加賽勝方，其後會先後面對東道主臺南市FC和澳科鄒北記。賽事將於6月24日打響頭炮，意味各支參賽的港超球隊，屆時需要到台灣作賽。現時港超賽事陷入停擺，復賽無期，出外征戰的球隊會如何安排行程備受關注。

東方龍獅主帥盧比度就表示接受AFC的安排，認為前往台灣征戰問題不大，並表示能夠代表香港出戰非常榮幸，希望能帶領球隊於今屆取得佳績。至於東方會否提前往當地備戰，盧比度就表示現階段仍需等足總指示，才能作出相關安排。

另外「亞冠盃」分組賽賽程亦已公布，將會遠赴泰國出戰J組賽事的傑志，首戰將於4月16日硬撼東道主清萊聯，其後會遇上神戶勝利船與墨爾本勝利的附加賽勝方，並再於4日內兩次面對中超亞軍上海海港，惟比賽時間和地點仍有待決定。據悉傑志已定下提早離港備戰的計劃，目的地為賽事比賽場地泰國，以便約戰友賽。惟目前泰超仍未完季，「藍鳥」或僅能把握3月21至29日的國際賽期「拍跳」泰超隊伍，或次級聯賽球隊。

「亞冠盃」傑志賽程

日期 對手

4月16日 清萊聯

4月19日 附加賽勝方

4月22日 上海海港

4月25日 上海海港

4月28日 清萊聯

5月1日 附加賽勝方

「亞協盃」J組賽程

日期 對賽球隊

6月24日 東方龍獅 vs 附加賽勝方

6月24日 澳科鄒北記 vs 臺南市FC

6月27日 臺南市FC vs 東方龍獅

6月27日 附加賽勝方 vs 澳科鄒北記

6月30日 東方龍獅 vs 澳科鄒北記

6月30日 臺南市FC vs 附加賽勝方