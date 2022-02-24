利物浦狂勝6球逼近曼城　射手榜現奇景

英超冠軍爭逐再起波瀾！近期勢如破竹嘅利物浦，周四(24日)凌晨主場6比0狂數列斯聯，依家追至只係落後榜首曼城3分，而且得失球差亦反超「藍月亮」。穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼今場各自梅開二度後，射手榜更出現前3名由「紅軍」包辦嘅奇景！

利物浦主場出擊壓住列斯特嚟打，15分鐘就由穆罕默德沙拿射入12碼先開紀錄，30分鐘祖爾麥迪比射成2比0，5分鐘後「紅軍」再獲12碼，穆罕默德沙拿再次操刀射入。換邊後利物浦仍未放軟手腳，去到最後10分鐘再入3球，沙迪奧文尼包括2粒，華基爾雲迪積克補時錦上添花贏夠6比0。

「紅軍」英超6連勝後，依家僅落後曼城3分，冠軍爭逐再次激烈，今場大勝6球更令利物浦得失球去到+50，超越曼城嘅+46，大有後來居上嘅氣勢。完場後高普超興奮瘋狂揮拳慶祝，佢賽後表示：「當下我有啲興奮過頭，不過唔係成日見到我咁做，好多謝現場球迷嘅支持。」

今場比賽後英超射手榜出現奇景，穆罕默德沙拿以19球遙遙領先，迪亞高祖達入12球排第2位，而沙迪奧文尼入2粒後以11球升上第3位，3大前鋒包辦英超射手榜三甲！更有特別嘅係，英超助攻榜前3位，同樣係穆罕默德沙拿(10次)、阿歷山大阿諾特(10次)同安德魯羅拔臣(9次)3名利物浦球員包辦。