歐霸盃早場　皇蘇再鬥萊比錫「細」均力敵

歐霸盃淘汰圈附加賽次回合頭場大戰，西甲勁旅皇家蘇斯達主場迎戰德甲代表RB萊比錫。兩隊首回合激戰踢成2比2平手，嚟到出線關鍵時刻肯定會加倍謹慎，尤其皇蘇今季地頭出擊後防相當穩健，有力抵擋RB萊比錫進襲，中位數2.5球入球細值博。（Now 646周五凌晨1時45分直播）

主場出擊失波甚少

皇蘇今季聯賽12次地頭出擊，夾埋只失過6粒，係西甲主場失波最少球隊，佢哋近5場主場有4仗保持清白身，4場波總入球全為2球或以下，可見對手要攻破以中堅拿洛文特為首嘅皇蘇後防，絕非易事。不過佢哋攻力就相對較失色，首回合全場只錄得3次攻門，加上瑞典前鋒阿歷山大伊沙克有傷在身上陣成疑，更加削弱主隊入球機會。

RB萊比錫雖然踢法進取，不過防守力不足，亦係球隊喺歐聯未能更進一步嘅主因，如今轉戰歐霸，嚟到附加賽次回合嘅生死戰肯定唔敢冒險。呢支「德甲狂牛」近4仗歐戰輸咗3場，球員信心明顯不足，只會踢得更小心，捧中位數2.5球入球細穩陣。

直播表

周五1:45am 歐霸盃 皇家蘇斯達 Vs RB萊比錫

Now 646

周五1:45am 歐霸盃 薩格勒布戴拿模 Vs 西維爾

Now 644

周五1:45am 歐霸盃 奧林比亞高斯 Vs 阿特蘭大

Now 645

周五1:45am 歐協聯 蘭達斯 Vs 李斯特城

Now 643

周五3:45am 英超 阿仙奴 Vs 狼隊

Now 621

周五4:00am 歐霸盃 拿玻里 Vs 巴塞隆拿

Now 643

周五4:00am 歐霸盃 格拉斯哥流浪 Vs 多蒙特

Now 645

周五4:00am 歐霸盃 貝迪斯 Vs 辛尼特

Now 644

周五4:00am 歐霸盃 布拉加 Vs 舒列夫

Now 646