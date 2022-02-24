香港隊　亞盃外再遇柬埔寨　6月赴印度作賽

亞洲足協（AFC）周四（24日）為「亞洲盃」第3圈外圍賽進行小組抽籤。香港代表隊被編入D組，同組對手為柬埔寨、阿富汗和印度，賽事定於6月在印度以單循環形式進行，各組首名及5隊最佳次名將獲得明年赴中國的決賽周入場券。

2023年「亞洲盃」決賽周由中國主辦，預料於明年6至7月舉行，這項賽事共有24支隊伍參加，而包括日本、卡塔爾、南韓，以及東道主中國等13隊，早前已取得參賽資格，餘下11個席位則由外圍賽中，6隊小組首名和5隊最佳次名取得。

AFC周四（24日）進行視像抽籤，位處第2檔次的香港足球代表隊籤運不俗，避開烏茲別克、巴林、約旦等較強對手，抽到與印度、阿富汗和柬埔寨同組。各組賽事將於6月8、11和14日共3個比賽日，以單循環賽會制形式進行。香港隊所有D組賽事，將由印度主辦，換言之港隊須於6月赴當地作賽。

就同組對手而言，港隊對柬埔寨絕不感陌生，在剛過去的世盃外圍賽，港隊正正與該支東南亞隊伍同組，惟在前主帥麥柏倫領軍下兩戰僅得1勝1和成績，而歷史上9次交鋒港隊只輸1仗，並贏足7場。印度方面，港隊上次與之交手已是2010年友賽，當時以1比0小勝，歷史上15次交鋒取得4勝6和5負成績，實力相當。而根據網上資料紀錄，港隊歷來僅與阿富汗在1984年的世盃外交手過一次，當時雙方0比0打和。

香港隊亞盃外D組賽程

6月8日 香港 對 阿富汗

6月11日 香港 對 柬埔寨

6月14日 印度 對 香港

註：賽事於印度舉行

各組抽籤結果如下：

A組：約旦（主辦）、科威特、印尼、尼泊爾

B組：蒙古（主辦）、巴勒斯坦、菲律賓、也門

C組：烏茲別克（主辦）、泰國、馬爾代夫、斯里蘭卡

D組：印度（主辦）、香港、阿富汗、柬埔寨

E組：馬來西亞（主辦）、巴林、土庫曼、孟加拉

F組：吉爾吉斯（主辦）、塔吉克、緬甸、新加坡