【港講J.League】FC東京新人王誕生

日本職業足球聯賽發展至今接近30年，毋庸置疑已成為了亞洲區內最高水平的賽事。令日職聯成功的因素甚多，但完整、健全的日本足球青訓體系，可說是當中最重要；完善的青訓體系確保了當地球壇不斷有新血湧現，從而製造良性競爭，不斷推高當地賽事水準，造就日職聯成為亞洲最高水平聯賽。

論日本足球青訓，當地的全國高校錦標賽當然不得不提。自1917年舉辦全國高校錦標賽在每年一月間於首都圈舉行，由日本足協、全國高校體育聯盟及當地超過40家民營電視台聯合主辦。來自全國各縣市合共48支球隊，採用單淘汰制，從而決出冠軍誰屬。來自青森縣的青森山田高校，在2022年的決賽以4比0大勝大津高校，第3度贏得錦標。

有留意日本球壇的球迷、甚至是閱讀過《足球小將》的漫畫迷，皆知道全國高校錦標賽在當地球壇的重要性。全國高校錦標賽成立經年，賽事在當地受到廣泛轉播，更吸引了不少當地企業作出贊助，為賽事的發展奠下重要基礎。當然，全國高校錦標賽早已成為日本球星的搖籃，亦成為各日本球會揀蟀的重要場所，不少耳熟能詳的日本國腳皆曾參與其中，而現役的大迫勇也及淺野拓磨，更曾經成為全國高校錦標賽的神射手，足見賽事人才輩出。

從上文所見，日本當地球壇確是不愁沒有生力軍。2021年日職聯最佳年青球員得主、鹿島鹿角的中場荒木遼太郎，今季一躍成為陣中10號仔肩負起領軍重責；而瀨古步夢、安部裕葵、田中碧、中山雄太四名前得主，現時皆已外流歐洲搵食。來到2022年球季，誰是值得球迷留意的新星？今季正式由青森山田高校加盟FC東京的松木玖生將是其中之一。

正如前文所述，青森山田高校剛奪得2022全國高校錦標，年僅18歲、司職中場的左腳仔松木玖生當然是冠軍隊成員之一。松木玖生在過去三年代表青森山田高校出戰全國高校錦標15場，共射入10球。事實上，過往在全國高校錦標出場15次的球員並不多，只有前柏雷素爾北嶋秀朗及前FC東京球員中村北斗達成，可見松木玖生在高校時代已嶄露頭角。

在年頭完成全國高校錦標賽後，松木玖生立即加入FC東京陣營準備出戰2022日職聯球季，而在聯賽開鑼戰面對川崎前鋒一仗，他更身穿44號球衣首次代表球會上陣，成為FC東京史上首位自高校畢業後立即代表一隊上陣的球員。

首戰即要面對衞冕冠軍川崎前鋒，最終亦僅敗而回，但松木玖生在代表FC東京的地標戰表現尚算不俗。在72分鐘被換出的松木玖生，在賽後訪問表示自己在比賽中跟對手「五五波」硬碰的情況不落下風，更指出硬朗的踢法正是自己的優點；但美中不足的是他未能夠在比賽中與青木拓矢、安部柊斗兩名隊友作更多三角小組配合，間接削弱了球隊的攻擊力，松木玖生認為尚有改善空間。

日職聯競爭激烈，年青球員要爭取上陣機會並不容易，松木玖生在完成全國高校賽事後立即成為FC東京正選的例子並不多，可見松木玖生絕對具備成為超新星的條件。不過FC東京本周的比賽因出現新冠肺炎確診而要延期，想睇松木玖生表現如何的球迷就要密切留意最新賽程。當然，日職聯尚有不少年青球員等待紮起的機會，今季餘下時間相信會有更多驚喜出現，各位日職聯球迷敬請拭目以待！

【本周日職聯直播時間】

2月26日下午12：30

磐田山葉 對 清水心跳

有線電視604、664

下午2：00

鹿島鹿角 對 川崎前鋒

有線電視601、661

下午2：00

北海道札幌岡薩多 對 廣島三箭

有線電視602、662

2月27日下午2：00

柏雷素爾 對 橫濱水手

有線電視601、661

*直播時間以電視台公佈為準