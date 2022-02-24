英超今晚獨腳戲　兵工廠蓄勢待發

今晚英超獨腳戲，由阿仙奴主場硬撼狼隊。阿仙奴近兩仗聯賽全勝，走出年頭連場不勝嘅陰霾，今仗仲有加比爾馬天尼利刑滿復出，挾主場強勢誓要擊倒爭前4勁敵狼隊，主勝捧得過。（Now 621周五凌晨3時45分直播）

加比爾馬天尼利復出添火力

阿仙奴踏入2022年一度5場不勝，好彩近兩仗聯賽反彈錄得全勝，包括上仗喺球證作出多個不利判決下，仍以2比1擊敗賓福特。嗰場先開紀錄嘅伊美路維，喺各項賽事攻入10粒，係繼2009/10年度嘅法比加斯之後，首位達到呢個數字嘅球隊青訓產品。唔好忘記加比爾馬天尼利坐完波監今仗可以出番，兩位「爭位勁敵」令到主帥阿迪達面對「幸福的煩惱」，不過「達Sir」強調伊美路維可勝任中前場多個位置，連同布卡約沙卡及馬田奧迪加特，呢股青春風暴唔講得笑。

狼隊今季踢出穩健防守，配合魯賓尼維斯、普丹斯及魯爾占美尼斯嘅銳利反擊，近7仗聯賽獲6勝1負。不過佢哋嘅打法略嫌被動，今季24場聯賽只入23球，萬一畀對手先開紀錄，未必有能力收復失地，例如早排聯賽主場圍攻下，仍以0比1輸畀打少個嘅阿仙奴。

阿仙奴依家落後第4位嘅曼聯4分，但踢少3場，同時領先打多一場嘅狼隊2分，若果今仗贏波，可免除狼隊呢個後患並繼續向曼聯施壓，加上近8次聯賽主場贏咗6次，主勝有計。