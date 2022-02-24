香港隊　亞洲盃抽籤　莊恩安達臣：形勢緊湊

香港足球代表隊周四（24日）於「亞洲盃」第3圈外圍賽抽籤，被編入D組，同組對手為印度、阿富汗及柬埔寨。新帥莊恩安達臣認為小組形勢緊湊，將有無限可能性，自己接下來將專注備戰，希望一眾球員能盡快復操。

港隊主教練莊恩安達臣於抽籤後認為，港隊身處形勢緊湊的小組，將有非常多可能性及十分有趣，他亦對各支同組對手進行簡單分析：「印度無疑是小組之中實力最強的，但我仍有信心球隊會踢出精彩的比賽；阿富汗的世界排名與香港相近，早前亦於世盃外擊敗印尼，是相當值得注意的對手；至於柬埔寨，香港曾於之前的外圍賽與他們交手，取得一勝一和，對賽經驗是充足的。」

不過這名挪威籍教練亦坦言，以目前香港的疫情狀況而言，對陣亞洲對手時要達到預期的競爭水平有一定困難，但明白足總亦正在探討不同方案讓球隊訓練，希望能盡快帶來好消息。他續指接下來三個月，自己將會專注為港隊備戰。

今次「亞洲盃」第3圈外圍賽D組賽事，暫定於6月在印度加爾各答舉行，港隊將於6月8日與阿富汗進行首輪比賽，並於6月11日、14日分別迎戰柬埔寨及印度，比賽時間和地點有待亞洲足協公布。