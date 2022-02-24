同擁優質射手以攻代守　拿玻里巴塞鬥開火

歐霸淘汰圈附加賽次回合大戰，重現強大火力嘅巴塞隆拿作客再鬥意甲雄師拿玻里。兩隊首回合踢成1比1平手，同時展示出強大創造力，今仗為晉級肯定繼續駁火。兩支勁旅均擁有優質射手，踢法同樣攻強於守，入波多之餘失球亦唔少，預料今仗會係大手交易，2.5球嘅入球大值得捧場。（Now 643周五凌晨4時直播）

巴塞隆拿首回合主場落後下打和拿玻里1比1，其實佢哋全場佔盡優勢，製造多達21次埋門，若非「敗家仔」費倫托利斯連環失機，絕對可以帶住領先優勢作客次回合。巴塞喺冬窗引入多位優質射手，經過幾場磨合後慢慢建立默契，近期所見有顯著成效，主帥沙維心目中嘅進攻模式已經出現，上場聯賽作客4比1大破華倫西亞，就見到進攻火力重拾昔日光彩。

後防有漏洞難保清白身

喺冬季轉會窗加盟嘅加蓬射手奧巴美揚上仗連中三元，喺西甲成功開齋，對佢同球隊嘅信心都大有幫助，加上獲「解凍」重用嘅奧士文尼迪比利狀態大勇，呢對昔日多蒙特孖寶嘅化學作用非常好，令進攻更加銳利。不過巴塞後防並唔算穩健，中堅碧基速度不足成為反擊漏洞，恐怕難保清白之身，倒不如以攻代守。

由於今屆不設作客入球優惠，拿玻里上仗拎到入波亦要重新嚟過，相信主場會踢番拿手嘅進攻足球。尼日利亞箭頭域陀奧森漢上仗聯賽都有斬獲，配合中場施連斯基及恩斯治尼等人支援，必令客隊防線風聲鶴唳。事實上拿玻里火力都唔輸蝕，近9仗賽事全部取得入球，單計近4仗歐霸主場總入球全開3球或以上，2.5球入球大不妨再追。