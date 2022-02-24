艾歷臣憶北韓往事　爆曾被要求世盃抽籤作弊

前英格蘭主帥艾歷臣近日接受節目訪問時，提起當年去到北韓公幹嘅往事，更大爆當時有北韓代表向他「求助」，希望艾歷臣能夠喺世盃決賽周嘅分組賽抽籤期間作弊，幫助北韓抽到好籤，但就遭瑞典人一口拒絕。

現年74歲嘅艾歷臣近日受英國傳媒BBC電台邀請，參與關於體育界罪案的錄音節目，並講起擔任英格蘭球隊諾士郡足球總監期間，陪同球會班主羅素京治（Russell King）前往北韓傾生意嘅離奇經歷。事件發生於2010年南非世盃前夕，當年北韓成功打入決賽周，球隊表現如何自然成為備受關注，而艾歷臣亦表示有當地代表向佢求助。

「佢哋（北韓代表）知道我喺國際足協委員會嘅一分子。」呢位瑞典籍教頭回憶指。而正當艾歷臣以為對方只係希望獲資助波砵同波之際，對方竟然希望艾歷臣可以喺分組賽抽籤期間做手腳：「佢哋問：『可唔可以幫我哋？』我就應承話幫到實幫。跟住佢哋再講：『我哋想抽到好籤』。」

艾歷臣直言自己當時唔敢相信對方提出嘅要求：「冇人可以做到呢樣嘢。根本冇可能，更何況呢樣嘢係犯罪。」艾歷臣透露北韓代表唔相信自己冇辦法作弊嘅回應，更認為只係因為自己唔肯做。艾歷臣形容事件非常奇怪，而自己事後亦恍然大悟：「點解咁重要一定要邀請我去當地，我估主要都係因為咁。」最終喺該屆決賽周遇上巴西、葡萄牙同科特迪瓦三支分組賽勁敵嘅北韓，3戰全敗打道回府。